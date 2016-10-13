وفاة الممثل توماس فورد عن 54 عاماً

توفي الممثل الأمريكي توماس فورد "تومي" Thomas "Tommy" Ford، الذي اشتهر بدور Tommy Strawn في مسلسل "Martin"، عن 54 عاماً في ولاية أتلانتا الأمريكية.

وقد أصدرت عائلة الراحل بياناً أعلنت فيه خبر وفاة الممثل، ونشرته على حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان :" ببالغ من الأسى والحزن نعلن وفاة ابننا الحبيب، الأخ والزوج والأب والصديق توماس فورد".

كما جاء في البيان :" بإسم عائلة الراحل نتقدم بالشكر لجميع من أظهر لنا الحب والدعم في هذه المرحلة."

يشار إلى أنه رغم تأكيد الوفاة عبر البيان وعلى لسان المتحدث باسم العائلة Joy Pervis، إلا أن أسباب الوفاة لم تذكر حتى الآن.

يذكر أن وسائل إعلام أجنبية ذكرت أن توماس فورد كان قد وضع على أجهزة الإنعاش في المستشفى نهاية الأسبوع.

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