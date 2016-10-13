جانيت جاكسون تؤكد حملها في عمر الـ50 بصورة لها

بعد أن كان خبر حمل النجمة العالمية جانيت جاكسون Janet Jackson ، شقيقة مايكل جاكسون Michael Jackson ، يتأرجح بين الشائعة والحقيقة، أكدت النجمة خبر حملها وهي في عمر الـ50 لمجلة " People".

وقد نشرت المجلة صورة حصرية للنجمة، بإطلالة باللون الأبيض، تظهر أنها أصبحت في مرحلة متقدمة بالحمل.

وخلال المقابلة مع المجلة، قالت جانيت، التي أتمت عامها الـ50 في شهر مايو/أيار المنصرم، "أشكر الله على هذه النعمة".

وكانت النجمة قد فاجأت معجبيها مطلع أبريل/نيسان بتعليق جولتها "أنبريكبل" لتكرس وقتها لعائلتها مع زوجها القطري وسام المانع من دون إعطاء المزيد من التفاصيل، حيث نشرت فيديو تعتذر فيه من محبيها عن إلغاء حفلاتها، قائلة إنها تنوي "تكوين عائلة" وقد نصحها الأطباء بالراحة.

يذكر أن جاكسون تزوجت من المليادير القطري وسام المناع بعد قصة حب جمعتهما على الرغم من فرق العمر بينهما، وكانت الكثير من الشائعات تحدثت عن مشاكل بينهما بعد الزواج إلا أن شيئاً لم يصدر عن نجمة البوب الشهيرة.

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