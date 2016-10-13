سيلينا غوميز في مصح للتأهيل النفسي

ذكرت وسائل إعلام أجنبية أنّ النجمة العالمية سيليناغوميز Selena Gomez تخضع حالياً للعلاج في مصحة في ولاية تينيسي.

وكانت النجمة البالغة من العمر 24 عاماً قد أعلنت، في 30 أغسطس/ آب المنصرم أنها ستبتعد عن الأضواء وتأخذ استراحة من العمل وتوقف جولتها الغنائية "Revival "، لتعالج القلق ونوبات الخوف والاكتئاب التي تعاني منها.

ورغم أنّ سيلينا تعاني من مرض الذئبة الحمراء،إلا أنّ وجودها في مركز للتأهيل النفسي حالياً جاء لعلاج وحماية صحتها العقلية.

يشار إلى أنّ سيلينا كان من المفترض أن تسجل بعض الأغاني الجديدة حالياً، إلا أنّ وضعها الصحي حال دون ذلك، ولم يعرف حتى الآن موعد عودتها لمزاولة نشاطها المهني.

يذكر أن سيلينا غوميز كانت قد دخلت عام 2014 إلى مصح للتأهيل النفسي أيضاً، وذلك بعد أن شخّصت معاناتها من مرض المناعة الذاتية.

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