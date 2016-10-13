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بالفيديو لطيفة: لن أتزوج إلا هذا الرجل وعمري 25 سنة فقط

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الخميس 13-10-2016 14:38

تحدثت المطربة التونسية لطيفة للمرة الأولى عن أسباب امتناعها عن الزواج حتي اللحظة، مؤكدة أنها تلقت نصيحة مشددة من الشاعر الراحل عبد الوهاب محمد بعدم التفكير في الزواج وإنجاب الأطفال، إذا كانت تريد تحقيق مجد فني، وأبدت تعجبها من قدرة بعض المطربات على النجاح رغم أعباء الزواج وتربية الأطفال.

لطيفة صارحت مضيفها الإعلامي عمرو أديب ببرنامج كل يوم أنها لن تقبل الزواج إلا من رجل مثل عاصي الرحباني، وقالت: لما الأستاذ عبد الوهاب شاف في الموهبة، ولاحظ إني دؤوبة على الدراسة في الأكاديمية وحضور البروفات في الأستوديو قال لي أوعي حد يضحك عليكي ويخليك تتجوزي ..مش هتستفادي..الفن زي الفريك ما بيحبش شريك"، و انا راضية بكده، واستدركت قائلة: لكن لو يجيلي راجل زي عاصي الرحباني أتجوزه على طول وأكون أسعد واحدة في الدنيا.

لطيفة قالت أنها مثل أي سيدة تقوم" بتظبيط نفسها " ، وأكدت أنها تحسب عمرها بعدد البوماتها الغنائية فقط، وبهذا هي لم تتجاوز 25 عاماً فقط.

شاهد موقف لطيفة من الزواج وانجاب الأطفال

الرجل الوحيد الذي تقبله لطيفة زوجا لها

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سيدتي

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