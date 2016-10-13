في أوّل ظهور لها كيف علقت مريم أوزرلي على خبر انفصالها عن حبيبها؟

شوهدت النجمة التركية مريم أوزرلي في مطعم " سوهو هاوس " في منطقة بيوغلو في اسطنبول، حيث التقت بصحافيين اجتمعوا حولها وسألوها عن حقيقة انفصالها عن حبيبها ألب أوزجان، فرفضت التعليق.

وعن مشاريعها الفنيّة قالت إنّها قرّرت أخذ راحة هذا الموسم، وإنها ستتواجد في مشروعها الجديد في الموسم القادم، وستكتفي بالوقت الحالي بالاهتمام بماركة المكياج الي تحمل اسمها.

من جهة ثانية، نشرت مريم الصور الأولى لها في حسابها الشخصي على "أنستغرام" بعد انفصالها عن حبيبها، وشاركتها صورها ابنتها الوحيدة لارا (ثلاث سنوات).

وبدت مريم حزينة رغم ابتسامتها الهادئة، ويبدو من الصور أنّها تعالج آلام انفصالها عن حبيبها ألب أوزجان من خلال حبها لابنتها لارا التي تمضي معها الوقت الأكبر هذه الأيام.

وقد آثارت صور لارا إهتمام المعجبين، فأشاروا إلى الشبه الكبير بينها وبين والدتها في مرحلة الطفولة، وأكدوا أنها نسخة عنها عندما كانت مريم في سنّها.

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