الأمم المتحدة: الهجوم على الموصل بالعراق ربما يشرد مليون شخص

قالت الأمم المتحدة إنها تستعد لواحدة من أكبر جهود الإغاثة الإنسانية وأكثرها تعقيدا فى العالم خلال المعركة المرتقبة الرامية لطرد تنظيم داعش من مدينة الموصل بشمال العراق وهو ما قد يؤدى لتشريد ما يصل إلى مليون شخص فرارا من القتال الذى ربما يستخدم فيه المدنيون دروعا بشرية أو يتعرضون لهجمات بأسلحة كيماوية.

وتستعد قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة لمعركة طال انتظارها على آخر المعاقل الكبيرة لتنظيم داعش فى العراق. وربما تكون هذه أكبر معركة تشهدها البلاد منذ الغزو الذى قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.