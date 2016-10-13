أحمد الجربا يلتقى الأمين العام للجامعة العربية لبحث سبل حل الأزمة السورية

وكان تيار الغد السورى طالب بدور عربى لحل الأزمة السورية وإنهاء معاناة المدنيين.

وقال رئيس التيار أحمد الجربا، فى وقت سابق، أن تيار الغد السورى ينظر إلى عالمنا العربى كعمقٍ تاريخى وظهير وشقيق لبلدنا، ولا يمكن بأى حال فصل مستقبلنا عّن أشقاء الدم الذين من خلالهم وبهم ومعهم حققت سوريا طوال تاريخها الوجود والأمان، وحملنا سوية الآمال والآلام، ولا يمكن بأى حال من الأحوال إيجاد حلٍ إلا بمشاركة أهلنا العرب والدول ذات الثقل العربى وفى مقدمتها ( المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات ) للقيام بمبادرة عربية يكون للسوريين دورٌ كبير بها، من خلال جامعة الدول العربية.

وشدد على ضرورة العودة إلى حل يجمع السوريين كلهم بإشراف عربى، وتحظى هذه المبادرة بقبول روسى أمريكى لما لهاتين الدولتين من علاقات مميزة فى العالم.

وأدان تيار الغد بأشد العبارات استمرار النظام بالقصف العشوائى ومحاصرة مدننا وبلداتنا الثائرة، ومنع الدواء، والغذاء، وعدم السماح للمنظمات الإنسانية بوصول المعونات إلى المناطق المنكوبة، واتباعه سياسة الأرض المحروقة والتهجير الممنهجِ.

وأكد رئيس تيار الغد، أن مواجهة الإرهاب واجب عالمى، وضرورة إقليمية ملحة، وفرض على كل سورى وسورية، لوا يمكن بعد كل ما عاناه الشعب السورى على أيدى ( حزب الله ) وإخوانه و( داعش والنصرة ) وأخواتهم، إلا أن يرفع السوريون مهمة مواجهتهم من مرتبة الواجب إلى منزلة الفريضة اللازمة على كل من يحلم بوطن سورى حر.