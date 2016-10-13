رئيس البرلمان العربى يغادر مطار القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، متوجهًا الي بلده بعد زيارة لمصر ترأس خلالها مؤتمر البرلمان العربي والذي عقد بمدينة شرم الشيخ.

> واكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، إن ما تشهده المنطقة العربية من مخاطر تهدد وجودها، وتمس صميم وجدانها في مناطق عدة من وطننا العربي، بات يحتم علينا الاصطفاف والتضامن ،كضمن رؤية واستراتيجية عربية موحدة من أجل مجابهة هذه التحديات.

وقال الجروان، في كلمته خلال أعمال المؤتمر، إن القضية الفلسطينية ستبقى هي القضية المحورية للشعب العربي الكبير، التي نؤكد أن حلها حلاً نهائيًا، يعيد للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المغتصبة المنصوص عليها دولياَ والمتمثلة في استعادة أرضه، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، سيعيد للأمة قوتها ويعزز وحدتها، ويضمن للمنطقة استقرارها وأمنها، ويؤسس لعالم أكثر عدلًا ومساواة وسلام.

وأعلن الجروان، وقوف البرلمان العربي خلف عملية اعادة الأمل والتحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، من أجل اعادة الأمن والاستقرار وإعمار اليمن، مدينًا وبشدة ما قامت به قوى الإرهاب الظلامية بضرب سفن الإغاثة الإماراتية التي تنقل الجرحى وتنقل المساعدات.