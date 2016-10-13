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بالصور.. فرق صحية لمراقبة الأسواق ببني سويف‎

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جانب من فرقة مراقبة الأغذية

جانب من فرقة مراقبة الأغذية

 

 

انتشرت فرق من مكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببني سويف، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر حميده السعيطي، وكيل الوزارة، وبإشراف الدكتورة أمنيه حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، داخل الأسواق لضبط الباعة الجائلين من عارضي المأكولاتة مجهولة المصدر.

حيث تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز إهناسيا، من ضبط 750 كيلوجرام ملح سياحات غير صالح للاستخدام الآدمى، وحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة.

كما تمكن مكتب مراقبة الأغذية بمركز ناصر، من إعدام كميات مختلفة من الأغذية المطروحة بسوق بهبشين شملت “بقايا سيبشى سائب، وسردين، وخضروات، وفواكة” الغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

 

 

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