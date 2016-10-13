إصابة 9 في حادث تصادم توك توك ببني سويف‎

أصيب منذ قليل، 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، بسبب حادث تصادم سيارة ربع نقل بـ”توك توك ” في مركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بـ”توك توك”، بالطريق الزراعي الذي يربط قرية الشنطوردائرة سمسطا.

مما أسفر عنة إصابة، أسماء معوض محمد، 27 سنة، و بسمة فوزي بدوي، 25 سنة، وغرباوي جمال محمد، 19 سنة، سائق التوك توك، وحنان جمال مصطفي، 27 سنة، و هبة علي داود، 24 سنة، وفاطمة محمد صديق، 25 سنة، وربيع رجب محمد، 63 سنة، وأميرة ربيع رجب، 30 سنة، و عبد العظيم مصطفي عبد العظيم 22 سنة.

وتم نقل المصابين الي المستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.