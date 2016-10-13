وزير التنمية المحلية: تعيين المحافظين لا يتم بالمجاملات

أكد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعدت خطة استراتيجية فى 3 محافظات هى القاهرة والإسكندرية والجيزة يسير عليها المحافظون المتعاقبون حتى لا يعمل كل محافظ وفق رؤيته الخاصة، مؤكدًا أنه سيتم تطبيق هذه الخطة فى كافة محافظات الجمهورية على التوالى، مشيرًا خلال مؤتمر صحفى له اليوم بحضور محافظ الفيوم الدكتور جمال سامى، أن اختيار المحافظين يتم عن طريق اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرة الإدارية سواء فى الأعمال الجماهيرية والمرافق والخدمات والقدرة على القيادة.

ونفى “الوزير” تحكم العلاقة الشخصية فى اختيارات المحافظين وإنما تتم وفقًا لمعايير تسير عليها الوزارة ووفقًا لتقارير الجهات الرقابية على أن يكون الاختيار النهائى لرئيس الجمهورية من بين من تم ترشيحه.

وأكد “الوزير” أن وزارة التنمية المحلية تتحمل عبء كافة الوزارات الأخرى، حيث يسأل المحافظ عن الصحة والتعليم والمرافق والسياحة، مشيرًا إلى أن هناك إتجاه للتنسيق بين الجهات المعنية لمنع الحفر بعد الرصف فى الطرق التى يتم رصفها داخل المدن والرابطة بين المحافظات وبعضها.