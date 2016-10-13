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وزير التعليم العالى منتقدا إلغاء جابر نصار لخانة الديانة:عيب.. هيعمل فتنة

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وزير التعليم العالى منتقدا إلغاء جابر نصار لخانة الديانة:عيب.. هيعمل فتنة وزير التعليم العالى منتقدا إلغاء جابر نصار لخانة الديانة:عيب.. هيعمل فتنة

>كتب وائل ربيعى - رباب الجالى

علق الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق المتعامل بها داخل الجامعة، قائلا، "الكلام ده بيعمل فتنة.. وعيب نتكلم فيه".

وأضاف "الشيحى"، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم الخميس، بجامعة الفيوم، أنه لا يرى أن موضوع إلغاء خانة الديانة خبراً صحفياً، والموضوع لا يتعلق بشخص الدكتور جابر نصار لأنه زميل وله كل الاحترام، ولكن التعليق على جدوى القرار نفسه.

وأكد وزير التعليم العالى أنه لا توجد أى تفرقة بين الطلاب أو قرارات بهذا الشأن من قبل، ولا توجد فى الجامعات ورقة واحدة يطلب فيها معرفة الديانة حتى شهادات التخرج بدون ديانة، ربما هناك فى جامعة القاهرة حالة استثنائية، مشدداً على أن هناك مواطناً مصرياً و"مفيش مسلم ومسيحى".


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