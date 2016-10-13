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استشارى تغذية: 35 مليون مصرى مصابون بالسمنة 41% منهم مرضى بالسكر

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استشارى تغذية: 35 مليون مصرى مصابون بالسمنة 41% منهم مرضى بالسكر استشارى تغذية: 35 مليون مصرى مصابون بالسمنة 41% منهم مرضى بالسكر

>كتبت أمل علام

أكدت الدكتورة إيمان كامل استشارى التغذية العلاجية بالمركز القومى للبحوث، خلال مؤتمر الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم المنعقد حاليا بالقاهرة، أنه طبقا لآخر الإحصائيات فى لعام 2014 فإن عدد المصريين المصابين بالسمنة 35 مليونا.

 

وقالت: "إذا استمرينا على هذا الحال سنصل إلى 75 مليونا بحلول عام 2025، موضحة أن 41% من المصابين بالسمنة مصابون بالسكر".

 

وأشارت إلى أن 35% من المصريين مصابون بالضغط، وأمراض القلب، والشرايين موضحة أن عددا كبيرا من المصريين مصابين بالأورام المختلفة، والناتجة عن السمنة.

 

ووجد إحصائيا أن 1 من كل 4 أشخاص لا يمارس الأنشطة الرياضية، ومن الصغار وجد أن النسبة عالية جدا، حيث أن صغار السن الذين لا يمارسون الرياضة تبلغ نسبتهم حوالى 80% من سن 7 إلى 11 سنة.

 

وأضافت أنه يجب أن نواجه مرض السمنة مواجهة قوية ومبكرة، وذلك بإتباع النظام الغذائى السليم كل حسب ظروفه الحياتية، مع ممارسة النشاط الرياضى، واستخدام الأدوية تكون تحت إشراف طبى، وتجنب تناول الأدوية من غير الأطباء فى العلاج، والأخذ فى الاعتبار انتشار العمليات الجراحة الخاصة بالسمنة والتى يجب أن تكون تحت إشراف طبى، بالتغذية العلاجية قبلها، وبعدها.

 

وحذرت من أنظمة "الدايت" المنتشرة عبر الفضائيات، مثل الشوربة الساحرة، والحارقة، مؤكدة على ضرورة أن يكون "الدايت" تحت إشراف طبى.


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