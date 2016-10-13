أستاذ كبد: 50% من مرضى الكبد الدهنى يصابون بسكر النوع الثانى

أكد الدكتور على عباسى أستاذ السكر والغدد الصماء بطب الإسكندرية، خلال مؤتمر الجمعية العربية لأمراض السكر والميتابوليزم، المنعقد حاليا بالقاهرة، أن الكبد الدهنى قد يسبب مرض السكر من النوع الثانى، حيث تبين الدراسات التى أجريت على آلاف المرضى المصابين بالكبد الدهنى، أنه قد يؤدى فى 50% من الحالات إلى الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى.

وقال إن الكبد الدهنى يؤدى إلى زيادة مقاومة الجسم عموما والكبد خصوصا لعمل الإنسولين، وقد يؤدى إلى زيادة نسبة السكر فى الدم وينتج عن ذلك مرض السكر بعد فشل خلايا البنكرياس فى إنتاج الإنسولين نتيجة لتعرضها لمدة طويلة من زيادة مستوى سكر الدم الناتج عن مناعة أو مقاومة الجسم للإنسولين، وليس هذا فقط بل أن البنكرياس قد يصاب بزيادة الدهن فى أنسجته، ما يؤدى إلى موت بعض خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين.

وأضاف: "حديثا ثبت أنه يوجد علاقة بين غير مباشرة بين الكبد الدهنى وارتفاع ضغط الدم، وتأثير ذلك على الكليتين، كما أن الكبد الدهنى قد يؤثر على القلب، وكما قد يؤدى إلى تصلب الشرايين، وذلك نتيجة زيادة دهنيات الدم الناتجة عن مقاومة الجسم لعمل الإنسولين".

وأشار إلى أنه يجب علاج الكبد الدهنى بمنتهى الدقة عن طريق خفض الوزن سواء كان ذلك باستعمال "الدايت"، أو بالأدوية التى تساعد على خفض وزن الجسم.