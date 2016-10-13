مستشار لترامب يتهم أمريكا بتجاهل مصالح روسيا

اتهم مستشار للسياسة الخارجية للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب واشنطن بالإسهام في خلق مناخ من الازدراء المتبادل مع موسكو بتجاهلها مصالح روسيا.

وأدلى كارتر بيج وهو مصرفي سابق ببنك استثماري كانت آراؤه بشأن روسيا قد أثارت الجدل في السابق بهذه التعليقات في مقال للرأي لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية التي تسيطر عليها الدولة نشر يوم الخميس.

وبحسب رويترز كتب بيج يقول “من سوريا إلى أوكرانيا إلى سياسات الطاقة في العالم تظل روسيا جزءا أساسيا في اللغز لحل الكثير من التحديات الجيوستراتيجية الاكثر إلحاحا لواشنطن.”

وقال بيج إن الحكومة الأمريكية أظهرت “تجاهلا كاملا لمصالح روسيا” مضيفا أن هذا أذكى تدهورا حادا في العلاقات الثنائية.

وفي مارس عين ترامب -المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية التى ستجرى الشهر القادم- بيج ليكون ضمن خمسة مستشارين للسياسة الخارجية. ويعرف كل من ترامب وبيج بموقفه التصالحي مع روسيا على النقيض من آراء الكثيرين من الجمهوريين البارزين.

وانتقد بيج في كلمة ألقاها في موسكو في يوليو تموز الدول الغربية لما قال إنه “تركيزهم الذي يتسم بالنفاق على تطبيق الديمقراطية” في الجمهوريات السوفيتية السابقة.