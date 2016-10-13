أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسئول إسرائيلى سابق: الموساد زرع أجهزة تنصت بقاعة القمة العربية قبل النكسة

Google+ Print
مسئول إسرائيلى سابق: الموساد زرع أجهزة تنصت بقاعة القمة العربية قبل النكسة مسئول إسرائيلى سابق: الموساد زرع أجهزة تنصت بقاعة القمة العربية قبل النكسة

>كتب: هاشم الفخرانى

قال اللواء الإسرائيلى "شلومو  جازيت"، المدير السابق لشعبة الاستخبارات بالجيش الإسرائيلى "أمان"، إن "الموساد" تمكن من زرع أجهزة تنصت فى القاعة التى استضافت الجلسة السرية للقمة العربية عام 1965، والتى استضافتها الدار البيضاء، بحضور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

 

وأضاف "جازيت"، فى حوار مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه خلال الجلسة وقعت مشادة كلامية بين الرئيس المصرى الأسبق جمال عبد الناصر والعاهل الأردنى الملك حسين بن طلال، حول أحد الملفات العربية التى كانت مطروحة على جدول أعمال القمة .

 

وأوضح "جازيت"، أن جهاز الموساد تمكن من تسجيل جلسات القمة، خاصة أن أصوات الزعماء العرب كانت واضحة جداً، وربما تم زرع الأجهزة فى أماكن قريبة منهم .

 

وأشار"جازيت" إلى أن هذه التسجيلات عززت من شكوك إسرائيل فى أن الدول العربية تنوى شن حرب ضد إسرائيل، ويجب الاستعداد لذلك جيدًا، ومن جهة أخرى فإن الكلام المتعلق بالوحدة العربية وتشكيل جبهة واحدة ضد إسرائيل هو أمر لم يحظ بإجماع حقيقى.

 

تجدر الإشار إلى أن القمة العربية عام 1965 والتى عقدت بالمغرب شاركت فيها 12 دولة عربية، بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وقاطعتها تونس التى كانت على خلاف مع آنذاك.

 

وصدر عن القمة بيان ختامى فيه مجموعة من القرارات أهمها، الموافقة على نص ميثاق التضامن العربى، وتوقيعه من قبل ملوك ورؤساء الدول العربية المجتمعين، مؤازرة الدول العربية، ومساندة الجنوب المحتل والخليج العربى، المطالبة بتصفية القواعد الأجنبية وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية، دعم منظمة التحرير الفلسطينية وجيش التحرير، ودراسة مطلب إنشاء المجلس الوطنى الفلسطينى، وإقرار الخطة العربية الموحدة للدفاع عن قضية فلسطين فى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مواصلة استثمار مياه نهر الأردن وروافده طبقا للخطة المرسومة، التخلى عن سياسة القوة، وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب