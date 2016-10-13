عاطل يلقى زوجته من الطابق الرابع لطلبها العمل لسداد ديونه فى البساتين

أنهى عاطل بمنطقة البساتين حياة زوجته، بعد أن ألقاها من الطابق الرابع، لرفضه عملها بعد مشاجرة بينهما.

تلقى العميد أشرف عبد العزيز مأمور قسم البساتين، بلاغًا يفيد بسقوط "هدى.ا" ربة منزل من الطابق الرابع جثة هامدة، نتيجة إصابتها بكسور بمختلف أنحاء الجسد.

على الفور انتقل المقدم وائل غانم رئيس مباحث البساتين، والرائد محمد السيسى معاون المباحث، وبسؤال أهلية المجنى عليها اتهموا زوجها بإلقائها من شرفة المنزل بسبب نشوب مشاجرة بينهما، بعد أن طلبت الزوجة العمل لمساعدة زوجها فى الديون التى تراكمت عليه، وصدر ضده عدة أحكام فى قضايا شيكات.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد السيسى من ضبط الزوج، وبمواجهته أنكر ارتكاب الواقعة، وقال إن زوجته هى التى ألقت بنفسها من شرفة المنزل، وتم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء نائل ثروت نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الجنوب إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.