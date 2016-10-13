بالصور.. السيطرة على اشتباكات عائلتى الطوايل والغنايم بقنا

قال اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا أن الهدوء عاد إلى مركز أبوتشت بعد الإشتباكات المسلحة التى وقعت بين عائلتى "الغنايم" و"الطوايل" بقرية كوم هتيم، بسبب خلافات ثأرية قديمة.

وأضاف مدير الأمن فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قوات الأمن مستمرة في تأمين القرية، لمنع تجدد الإشتباكات، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية ولجنة المصالحات وكبار العائلات تسعى للمصالحة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً بنشوب اشتباكات بين عائلتى "الغنايم" و"الطوايل" بقرية كوم هتيم بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا فى تجدد لخلاف قديم بين العائلتين استخدمته فيه العائلتان الأسلحة النارية، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

إنتشار مكثف لقوات الأمن

مدير الأمن ومدير المباحث أثناء تواجدهم بالقرية

تكثيف أمنى داخل مركز أبو تشت

لواء صلاح حسان مدير الأمن أثناء تفقد القرية