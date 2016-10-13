تموين بورسعيد: غدًا.. سيارة لبيع السكر بـ5 جنيهات أمام مسجد مريم

قال مجدى الخضر، مدير عام تموين بورسعيد، اليوم الخميس، إنه يتم طرح كميات من السكر الحر يوميًا عبر منافذ بيع "سيارات المديرية" بشتى أحياء المحافظة؛ وذلك بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وأضاف "الخضر" لـ"اليوم السابع" أن سيارة المديرية كانت اليوم أمام قصر الثقافة بشارع النصر، وستكون غدًا الجمعة أمام مسجد مريم بنطاق حى المناخ، موضحًا أنه لا توجد أزمة للسكر فى بورسعيد، ويتم طرح هذه الكميات لضبط الأسعار بالأسواق.

يذكر أنه يشهد منفذ بيع مديرية التموين ببورسعيد إقبالاً متوسطًا من أهالى المحافظة والتى لم تصبها أزمة السكر على عكس ما يحدث بعدة محافظات أخرى.