تموين البحر الأحمر: تغطية جميع بطاقات التموين من الزيت والسكر لشهر أكتوبر

قال المهندس ربيع إسماعيل، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، إنه وصلت للمحافظة كميات كبيرة من سلع الزيت والسكر، مؤكدًا أنه تم تغطية جميع بطاقات التموين بها بالنسبة لشهر أكتوبر على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد أى مشكلات بالنسبة للزيت والسكر بالمحافظة وأن محافظة البحر الأحمر من المحافظات التى لا توجد بها أزمة بالسلع التموينية وأهمها الزيت والسكر.

وأوضح المهندس ربيع إسماعيل أن هناك نقصًا بسلعة الأرز، مؤكدًا أنه تم إخطارهم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بوصول شحنات الأرز الأسبوع المقبل لتغطية بطاقات التموين بكل مدن المحافظة.

كما أكد مدير مديرية تموين البحر الأحمر، أن هناك كميات كبيرة من الزيت والسكر متوفرة بالمحافظة، بعد وصول كميات اليوم وأول أمس حيث وصل أول أمس 105 أطنان سكر تم تغطية بطاقات التموين من خلالهم ووصلت اليوم كميات أخرى وكذلك سلع الزيت.

فيما أكد أحد البقالين أنه لا يوجد أزمة بالنسبة للسكر والزيت، إنما هناك نقصًا فى الأرز، مؤكدًا أن مديرية تموين البحر الأحمر أكدت أن الأرز من المقرر وصوله خلال الأسبوع المقبل.

وعلى جانب آخر تقوم مباحث تموين البحر الأحمر برئاسة العقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث التموين بالبحر الأحمر بالاشتراك مع مديرية التموين بإجراء حملات مختلفة على المحال التجارية بالمدن المختلفة بالمحافظة مؤكدًا أن هناك ضبطًا لكل الأسعار.

كما تشارك مديرية الصحة فى العديد من الحملات لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

مدير التموين خلال إحدى الحملات

كميات من السكر مضبوطة خلال إحدى الحملات

حملات التموين داخل المحال التجارية