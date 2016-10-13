بالصور.. وكيل وزارة الرياضة يناقش شروط دورى مراكز الشباب بجنوب سيناء

عقد على أنور الشناوى وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة الشروط العامة لدورى مراكز الشباب لكرة القدم "النسخة الرابعة" موسم 2016 / 2017، بحضور محمد عبد الفتاح خليفة وكيل المديرية للشباب، وفتحى أبو خلبة مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومدير إدارات نويبع وسانت كاترين، ودهب، وشرم الشيخ، وطور سيناء، وأبورديس، وأبوزنيمة، ورأس سدر، وتمت مناقشة 26 شرطا من الشروط العامة للدورى وأسلوب الاحتجاج وطرق تقديمها.

من جانبه، أكد وكيل الوزارة أنه فى جميع الأحوال الخاصة بالاحتجاج، يتم الرجوع للائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم، فيما يرد فيه نص من الشروط العامة وتحديد المراكز الأربعة الأخيرة على مستوى المحافظة بنظام خروج المغلوب، كما يتم تسليم كأس وميداليات للمراكز الثلاث الأولى وتكريم القائمين بالعمل فى دورى مراكز الشباب.