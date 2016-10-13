الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا معتدل الحرارة بوجه عام ويكون حارا نسبيا نهارا وغائما جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والشمالية ويحتمل ان تكون ركامية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 12 - 22 كم / ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية / 20 - 30/35 كم / ساعة بعد الظهر والمساء.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى 3 أقدام قرب الساحل ومن اثنين الى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و10 دقائق ظهرا عند الساعة الحادية عشرة و 43 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و 37 دقيقة مساء.



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 35 25 90 30 .

> دبي 35 26 90 35 .

> الشارقة 35 25 95 35.

> عجمان 35 25 85 25.

> أم القيوين 36 25 85 25 .

> رأس الخيمة 37 23 85 30 .

> الفجيرة 35 29 80 20.

> العين 36 23 95 15 .

> ليوا 38 20 95 25 .

> الرويس 35 25 90 25 .

> السلع 36 25 85 25.

> دلما 34 27 85 30 .

> طنب الصغرى 35 26 80 20 .

> طنب الكبرى 35 26 80 20 .

> أبوموسى 35 26 80 20.