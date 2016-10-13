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الأحد..«لوفتهانزا» تنظم احتفالية بعنوان «مرحبا مصر» بمطار القاهرة

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الأحد..«لوفتهانزا» تنظم احتفالية بعنوان «مرحبا مصر» بمطار القاهرة الأحد..«لوفتهانزا» تنظم احتفالية بعنوان «مرحبا مصر» بمطار القاهرة

شركة طيران «لوفتهانزا»

تنظم شركة طيران «لوفتهانزا» الالمانية بمطار القاهرة الدولي، بالمشاركة مع شركة ميناء القاهرة، احتفالية كبرى تحت عنوان “مرحبا ”، وذلك يوم الأحد القادم، بصالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، في إطار دعم لوفتهانزا للسياحة المصرية من خلال طبع شعار “مرحبا مصر” على إحدى طائراتها.

وتعد هذه الحملة هي الأولى من نوعها تطلقها «لوفتهانزا» لتنشيط السياحة المصرية، ومن المقرر أن يشارك وزير الطيران المدني، شريف فتحي، وعدد من قادة شركات الطيران، فضلًا عن ممثلين من هيئة تنشيط السياحة، في هذه الاحتفالية بحضور سفير ألمانيا لدى مصر يوليوس جيورج لوي.

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