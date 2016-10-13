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محلل فلسطيني: حكومة الوفاق لم تفعل شيء لقطاع غزة

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محلل فلسطيني: حكومة الوفاق لم تفعل شيء لقطاع غزة محلل فلسطيني: حكومة الوفاق لم تفعل شيء لقطاع غزة

المحلل السياسي الفلسطيني، مصطفي الصواف

قال المحلل السياسي الفلسطيني، مصطفي الصواف، إن توصية كتلة “حماس” فى المجلس التشريعي بعودة حكومة “إسماعيل هنية” جاء بعد عامين من تولي حكومة الوفاق الوطني مسؤولية الأراضي الفلسطينية، سواء الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيراً إلى أن تلك لم تفعل شيئاً لقطاع غزة وظلت حكومة للضفة فقط.

وأضاف الصواف خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن كل الإتفاقيات التي تم عليها بناء تشكيل الحكومة لم يتم تنفذيه، مؤكدا أن قطاع غزة لا يمكن أن يظل مهملاً لذلك جاءت تلك الدعوة متأخرة، لافتا إلى أن هذا الأمر شكل ضيقاً كبيراً لسكان القطاع.

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