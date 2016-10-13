الكرملين يرحب برغبة بريطانية في الانضام لمحاربة الإرهاب في سوريا

رحب الكرملين برغبة بريطانيا في الانضمام لمحاربة الإرهاب في أراضي سوريا، لافتا إلى أن استخدام القوات البريطانية ضد السلطات السورية الشرعية أمر مرفوض.

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي – حسبما أرودت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس, تعليقا على دعوة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لدراسة انضمام لندن للعمليات القتالية في أراضي سوريا “إن أي جهود دولة لمحاربة الإرهاب تستحق أعلى تقييم, لكن إن كانت تلك الجهود رامية لمواجهة السلطة الشرعية في بلد آخر، فلن يحصل مثل هذا الدورعلى تقييم إيجابي”.

ووصف بيسكوف لقاء لوزان بسويسرا – السبت المقبل – بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والولايات المتحدة جون كيري لبحث فرص استعادة وقف إطلاق النار في سوريا، بأنه الساحة الوحيدة المتبقية لتبادل الآراء ووضع مقاربات مشتركة.

أ ش أ