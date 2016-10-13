أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الكرملين يرحب برغبة بريطانية في الانضام لمحاربة الإرهاب في سوريا

Google+ Print
الكرملين يرحب برغبة بريطانية في الانضام لمحاربة الإرهاب في سوريا الكرملين يرحب برغبة بريطانية في الانضام لمحاربة الإرهاب في سوريا

الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

رحب الكرملين برغبة بريطانيا في الانضمام لمحاربة الإرهاب في أراضي سوريا، لافتا إلى أن استخدام القوات البريطانية ضد السلطات السورية الشرعية أمر مرفوض.

وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي – حسبما أرودت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس, تعليقا على دعوة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لدراسة انضمام لندن للعمليات القتالية في أراضي سوريا “إن أي جهود دولة لمحاربة الإرهاب تستحق أعلى تقييم, لكن إن كانت تلك الجهود رامية لمواجهة السلطة الشرعية في بلد آخر، فلن يحصل مثل هذا الدورعلى تقييم إيجابي”.

ووصف بيسكوف لقاء لوزان بسويسرا – السبت المقبل – بين وزيري خارجية روسيا سيرجي لافروف والولايات المتحدة جون كيري لبحث فرص استعادة وقف إطلاق النار في سوريا، بأنه الساحة الوحيدة المتبقية لتبادل الآراء ووضع مقاربات مشتركة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا