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الأمم المتحدة: معركة تحرير الموصل بالعراق ربما تشرد مليون شخص

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الأمم المتحدة: معركة تحرير الموصل بالعراق ربما تشرد مليون شخص الأمم المتحدة: معركة تحرير الموصل بالعراق ربما تشرد مليون شخص

الأمم المتحدة_أرشيفية

قالت الأمم المتحدة إنها تستعد لواحدة من أكبر جهود الإغاثة الإنسانية وأكثرها تعقيدا في العالم خلال المعركة المرتقبة الرامية لطرد تنظيم داعش  من مدينة الموصل بشمال العراق وهو ما قد يؤدي لتشريد ما يصل إلى مليون شخص فرارا من القتال الذي ربما يستخدم فيه المدنيون دروعا بشرية أو يتعرضون لهجمات بأسلحة كيماوية.

وبحسب رويترز تستعد قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة لمعركة طال انتظارها على آخر المعاقل الكبيرة لداعش في العراق. وربما تكون هذه أكبر معركة تشهدها البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

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