أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

Google+ Print
وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا وزيرا خارجية روسيا وفرنسا يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

إيرولت ولافروف

بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والفرنسي جان مارك أيرولت، هاتفيا، أزمتي سوريا وأوكرانيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، بالرغم من التوترات بين موسكو وباريس التي دفعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى إلغاء زيارته لباريس.

وأوضحت الخارجية الروسية – في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس أن أيرولت أكد – خلال المكالمة التي جرت اليوم – أن باريس متمسكة بالتعاون مع روسيا من أجل دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وبشأن القضايا المحورية على جدول الأعمال الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية أن لافروف وأيرولت بحثا – أيضا – الوضع في سوريا والمهمات المرتبطة بتنفيذ حزمة اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال – في حديثه لوسائل إعلام فرنسية بث عقب الإعلان عن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى باريس يوم 19 أكتوبر الحالي – إن واشنطن وحلفاءها تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية نشوب الوضع الحالي في حلب, ووصف الاتهامات الموجهة إلى روسيا بهذا الشأن, بأنها “خطاب عديم الأهمية”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017