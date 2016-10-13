بأول أيام «القومي للسينما»‎.. عرض «قبل زحمة الصيف»

يعرض اليوم الخميس في تمام الساعة الرابعة مساءً، فيلم “قبل زحمة الصيف” – آخر أعمال المخرج الراحل محمد خان- والذي تم إهداء الدورة لاسمه.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم بالمسرح الصغير – دار الأوبرا.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الدورة العشرون للمهرجان القومى للسينما المصرية.

“قبل زحمة الصيف”، من بطولة ماجد الكدواني، هنا شيحة، أحمد داوود، ولانا مشتاق.

ومن المقرر أن يعرض في تمام السابعة فيلم “من ضهر راجل” من بطولة محمود حميدة، آسر ياسين، ياسمين رءيس، محمد لطفي، وشريف رمزي، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج كريم السبكي.

وتشهد سينما الهناجر، في تمام الخامسة من مساء اليوم ، عرض 6 أعمال تتنافس على جوائز مسابقة “الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك”، وهي :”جريدي” للمخرج محمد الأسواني، “ضمير” للمخرج مصطفى هشام، “محمد رسول الإسلام..مناجاة” للمخرج سميحة الغنيمي، “محاكمة داعش” للمخرج سامح فهمي، و”التونة.. كنز الأبيض” للمخرج حلمي ياسين، فضلًا عن “العيال كبرت” من إخراج بيتر فواد.