وزير الخارجية التركى: أردوغان يزور السعودية قريبًا

طالب جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركى، روسيا بأن تلعب دورًا إيجابيًا فى سوريا، ووقف الغارات وتسهيل إدخال المساعدات إلى حلب، مجددًا والتأكيد على أن تنظيمات داعش وحزب العمال الكردستانى ووحدات حماية الشعب منظمات إرهابية.

وأكد "أوغلو" فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الوزارى الخليجى التركى، عملهم على تطوير العلاقات التجارية بكافة مجالاتها، مفيدًا بأن الزيارات مستمرة، وأن التنسيق سيظل قائمًا بين القيادتين السعودية والتركية.

وأعلن وزير الخارجية التركى، عن أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيقوم بزيارة قريبًا إلى السعودية، سيتم تحديد تاريخها فى وقت لاحق.