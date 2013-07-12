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الخرباوي: أتمنى أن يصبح البرادعي رئيسا

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الخرباوي: أتمنى أن يصبح البرادعي رئيسا الخرباوي: أتمنى أن يصبح البرادعي رئيسا
القيادي السابق بـ"الإخوان": الجماعة لها ميلشيات مسلحة

كتب : محمد عاشور منذ 18 دقيقة

قال المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن الجماعة ليست وطنية، مشيرا إلى أن قرار الانفصال عن الجماعة يحتاج إلى شخص يجيد التفكير.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج "جر شكل"، مع الإعلامي محمد علي خير، أن الجماعة غضبت عليه، عندما عارض رأي قيادات الجماعة، عندما رأت الجماعة التحالف مع الحزب الوطني المنحل في انتخابات نقابة المحامين، وهو الأمر الذي لم يقبله الخرباوي، بحسب قوله.

وأكد الخرباوي أن جماعة الإخوان المسلمين لها ميلشيات مسلحة، نافيا ما صرح به الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح بأن الجماعة ليس لديها ميلشيات مسلحة، وتابع "أبو الفتوح خرج من التنظيم ولم يخرج من الجماعة".

وأشار إلى أن خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، هو صاحب فكرة ترشيح الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لرئاسة الجمهورية، حتى يسقط عبد المنعم أبوالفتوح، مؤكدا أن هناك عداء شخصي بين أبو الفتوح والشاطر، لأن أبو الفتوح كان مشروع المرشد الجديد للجماعة.

وتابع "محمد بديع شخصية تكفيرية ينتمي إلى جماعة التكفير والهجرة، وأبو إسماعيل شخصية كرتونية عليه أن يعتذر عما فعله في الشعب المصري، واستغلته الجماعة حتى يكون البلطجي الخاص بها".

وقال الخرباوي إنه يتمنى أن يصبح الدكتور محمد البرادعي رئيسا لمصر، لأن البلاد تحتاج لشخصية مثل البرادعي في الوقت الحالي.

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