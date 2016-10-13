أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

روسيا:واشنطن تدمر علاقاتها مع موسكو وسنرد على أى اعتداء علينا بسوريا

Google+ Print
روسيا:واشنطن تدمر علاقاتها مع موسكو وسنرد على أى اعتداء علينا بسوريا روسيا:واشنطن تدمر علاقاتها مع موسكو وسنرد على أى اعتداء علينا بسوريا

>موسكو (أ ش أ) (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس إن إدارة الرئيس الأمريكى بارك أوباما تواصل تدمير العلاقات مع موسكو قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة الشهر المقبل.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية فى مؤتمر صحفى إن المزاعم الأمريكية عن أن روسيا مسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت منظمات الحزب الديمقراطى هى محض كذب وإن أى رد انتقامى على هذه الهجمات المزعومة سيعتبر جريمة.

واعتبرت زاخاروفا سياسة الرئيس الأمريكى باراك أوباما ضد روسيا خطيرة، حسب قولها فى مؤتمر صحفى أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس.

وبشأن اللقاء المرتقب فى لوزان حول سوريا، قالت زاخاروفا إن على جميع المشاركين فى هذا اللقاء، الالتزام باستخدام نفوذهم على أطراف النزاع السورى من أجل وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أهمية استئناف نظام الهدنة فى سوريا.

وأضافت زاخاروفا أن القضاء على الإرهاب فى سوريا لن يتم إلا بتوحيد جهود جميع أطراف المجتمع الدولى وخاصة بالتنسيق مع السورية وفصائل المعارضة المعتدلة.

وأوضحت زاخاروفا أن الإرهابيين فى حلب يستخدمون المدنيين كدروع بشرية، كما يمنعون خروجهم من المدينة أو إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل