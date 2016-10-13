السيسي يبكى ويقبل يد أم "إسلام المهدى" شهيد سيناء

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقبيل يد السيدة سامية عطية أم الشهيد اسلام عبد المنعم المهدى، والذى استشهد خلال الهجوم الذى تم على عدد من الكمائن فى اول يوليو 2015 ، فى نطاق الشيخ زويد.

ووجه لها رسالة قال فيها ان الشعب المصرى والقوات المسلحة تثمن دور الشهداء ودور الشهيد اسلام فى حفاظهم على تراب مصر.

وقد بكى الرئيس بعد سماع والدة الشهيد تتحدث عن حياة الشهيد اسلام ، وتاثر الحضور بما قالته والدة الشهيد ، ووقف الجميع تحية لها تقديرا وعرفانا بدور ابنها فى سبيل مصر.

جاء ذلك خلال وقائع الندوة التثقفية الـ 23 التي نظمتها إدارة الشئون المعنويةى بمناسبة مرور 43 عام علي نصر اكتوبر تحت عنوان " اكتوبر الارادة والتحدي"