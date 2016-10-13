أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسي يبكى ويقبل يد أم "إسلام المهدى" شهيد سيناء

Google+ Print
السيسي يبكى ويقبل يد أم "إسلام المهدى" شهيد سيناء السيسي يبكى ويقبل يد أم "إسلام المهدى" شهيد سيناء

>كتب زكى القاضى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقبيل يد السيدة سامية عطية  أم الشهيد اسلام عبد المنعم المهدى، والذى استشهد خلال الهجوم الذى تم على عدد من الكمائن فى اول يوليو 2015 ، فى نطاق الشيخ زويد.

 

ووجه لها رسالة قال فيها ان الشعب المصرى والقوات المسلحة تثمن دور الشهداء ودور الشهيد اسلام فى حفاظهم على تراب .

 

وقد بكى الرئيس بعد سماع والدة الشهيد تتحدث عن حياة الشهيد اسلام ، وتاثر الحضور بما قالته والدة الشهيد ، ووقف الجميع تحية لها تقديرا وعرفانا بدور ابنها فى سبيل مصر.

 

جاء ذلك خلال وقائع الندوة التثقفية الـ 23 التي نظمتها إدارة الشئون المعنويةى بمناسبة مرور 43 عام علي نصر اكتوبر تحت عنوان " اكتوبر الارادة والتحدي"

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب