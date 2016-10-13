جابر نصار يغادر اجتماع "الأعلى للجامعات" بسبب مشادات "خانة الديانة "

غادر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة الفيوم اليوم الخميس ، قبل إنتهاء موعد الإجتماع ، بسب مشادات كلامية مع رؤساء الجامعات ، حول قرار نصار ، الأخير بإلغاء خانة الديانة للطلاب من أورق جامعة القاهرة .

وفى الوقت الذى أكد فيه الدكتور جابر نصار، عقب خروجه ، من جلسة الأعلى للجامعات، أن الجلسة كانت ودية وأنه غادر الإجتماع لارتباطه بموعد عمل ، إلا أن مصدر أكد لـ " اليوم السابع " ، أن الجلسة شهدت مشادات بين الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة وعدد من رؤساء الجامعات بسبب قراره الأخير الخاص بإلغاء خانة الديانة من كل الأوراق المتعامل بها فى جامعة القاهرة.

ومن ناحية أخرى كشف أحد رؤساء الجامعات الحاضرين لجلسة المجلس الأعلى للجامعات المنعقدة بجامعة الفيوم، لـ " اليوم السابع " أن المجلس يناقش مقترح مقدم من رئيس جامعة المنصورة، بشأن إلغاء نظام الفصلين الدراسيين بالجامعات المصرية ، موضحا أن الأمر مازال مطروح للنقاش .