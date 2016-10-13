ضبط متهمين وهروب ثالث وبحوزتهم 3 قطع أسلحة وطربة حشيش فى مطروح

تمكن ضباط المباحث بأقسام شرطة الحمام والعلمين ومطروح، من ضبط متهمين وهروب ثالث وضبط بحوزتهم طربة حشيش وبندقيتين وفرد خرطوش و28 طلقة من ذات العيار فى وقائع مختلفة.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط "ضيف الله ر" 22 سنة، سائق، مقيم بمطروح، أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية ماركة دايو، بدون ترخيص، وبحوزته طربة حشيش.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام.

كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى، من ضبط سيارة ربع نقل ماركة تويوتا، بدون لوحات معدنية، فر قائدها هاربا تاركا السيارة عند مشاهدته القوات، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 2 بندقية خرطوش عيار 12، و25 طلقة من ذات العيار.

تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات العلمين للعرض على النيابة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط "فتحى .ع" 28 سنة، مزارع، مقيم مطروح، وبحيازته فرد خرطوش محلى عيار 12، و3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات مطروح، وجارِ العرض على النيابة العامة.