مصدر أمنى: السرقة وراء مقتل مدرس سعودى عثر على جثته بشقته فى الهرم

أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المدرس السعودى الذى عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم كان يقيم بمفرده، ويمتلك الشقة التى عثر على جثته بها، حيث كان يقضى بها فترة تواجده بمصر.

وأضاف المصدر أنه تبين من خلال معاينة الشقة وجود بعثرة بمحتوياتها، كما تبين عدم وجود أى كسر أو آثار عنف بمنافذها، كما تبين من مناظرة الجثة وجود "إيشارب" حريمى ملفوف حول رقبة الضحية، وأشارت التحريات الأولية أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو السرقة، وأن الجانى معلوم لدى المجنى عليه، حيث تمكن من الدخول لمسكن الضحية برغبته ودون مقاومة

ومن جانبه شكل اللواء خالد شلبى،مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث شارك فيه الرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم شرطة الهرم ومعاونه الرائد طارق مدحت بإشراف العميد درويش حسين، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة لكشف مرتكب الجريمة، حيث تم الاستماع لأقوال عدد من جيران الضحية وحارس العقار الذى يقيم به للتوصل لهوية الأشخاص الذين يترددون على القتيل.

كان قسم شرطة الهرم قد تلقى بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من شقة مواطن سعودى، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة مالك الشقة سعودى الجنسية فى حالة تعفن، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.