ضبط 550 قرص ترامادول و300 جرام بانجو قبل تهريبهم إلى قطر عبر المطار

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي اليوم الخميس من ضبط راكب حاول تهريب 550 قرصا مخدرا من الترامادول المخدر ، و300 جرام بانجو داخل حقائبه قبل سفره إلى قطر وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه.

وكشفت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء اتخاذ الاجراءات التأمينية المتبعة مع ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلي الدوحة ، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكب ، وبالعرض علي المقدم شريف بدر رئيس نوبتجية التأمين تم تفتيش الحقائب ، وتبين وجود أقراص ترامادول المخدر والبانجو ، وأمام اللواء ايمن عبد الفتاح وكيل أمن المطار اعترف الراكب بواقعة التهريب.

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بإلغاء سفر الراكب وتحرير محضر له وإحالته للنيابة.