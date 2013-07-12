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ليفربول: سواريز = 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل

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ليفربول: سواريز = 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل ليفربول: سواريز = 40 مليون جنيه إسترليني على الأقل

لن يبيع ليفربول الإنجليزي مهاجمه وهدافه لويس سواريز بمبلغ أقل من 40 مليون جنيه إسترليني حسب ما أشارت تقارير إنجليزية.

وكان أرسنال قد قدم عرضا لليفربول بقيمة 30 مليون إسترليني من أجل الحصول على خدمات سواريز إلا أنه قوبل بالرفض من قبل الحمر.

وتشير التقارير إلى أن ليفربول لن يقبل أي عرض يقدمه المدفعجية أو ريال مدريد الذي أعلن هو الآخر اهتمامه باللاعب بأقل من 40 مليون إسترليني.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد سواريز الذي يمتد حتى 2016 نفس المبلغ الذي يريده ليفربول في اللاعب الذي يغيب عن أول 6 مباريات الموسم المقبل بسبب الإيقاف.

وكان سواريز -26 عاما- قد قدم أفضل مستوياته الموسم الماضي إذ سجل 30 هدفا مع ناديه في كل البطولات.

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