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بالصور.. ضبط ٥٥٠ قرص «ترامادول» و٣٠٠ جرام «بانجو» بحوزة راكب بمطار القاهرة

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المضبوطات

المضبوطات

ضبطت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، راكب حاول تهريب (٥٥٠) قرصًا مخدرًا من عقار “الترامادول”، و(٣٠٠) جرام بانجو داخل حقائبه قبل سفره إلى قطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينة المُتبعة مع ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى الدوحة، اشتبه أمين الشرطة في حقائب الراكب، وبالعرض على المقدم شريف بدر، رئيس نوبتجية التأمين، تم تفتيش الحقائب.

وتبين وجود (٥٥٠) من أقراص “الترامادول” المخدر، و(٣٠٠) جرام بانجو، واعترف الراكب – أمام اللواء أيمن عبد الفتاح، وكيل أمن المطار – بواقعة التهريب.

وأمر اللواء فهمي مجاهد، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة، بإلغاء سفر الراكب، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة.

أقراص الترامادول المخدرة

أقراص الترامادول المخدرة

جوهر الحشيش المضبوط بحيازة الراكب

جوهر الحشيش المضبوط بحيازة الراكب

 

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