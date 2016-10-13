بالصور..انتهاء اختبارات القسم اللوجيستى بالمدرسة البحرية ببورسعيد

أجرت لجنة من وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اختبارات المقابلة الشخصية للطلاب المتقدمين للقسم اللوجيستى فى المدرسة البحرية فى بورفؤاد، والتى تفتح أولى فصولها بـ 30 طالبا؛ على أن يتم إعلان النتيجة الأسبوع القادم .

كانت قد دارت الاختبارات للمتقدمين على يومين، اليوم الأول فيها تم إجراء اختبارين هما : قدرات شخصية وإنجليزى، وتم تصحيح الاختبارات أمس؛ على أن يتم عقد المقابلة الشخصية اليوم مع أعضاء اللجنة .

وناقشت اللجنة التى تتكون من الدكتورة نشوى مطر، مستشار رئيس قطاع التعليم الفنى، محمد الحاج، موجه عام مركزى علمى للصناعات البحرية بقطاع التعليم الفنى، سامى عبد الصادق، موجه عام مركزى عملى للصناعات البحرية بقطاع التعليم الفنى، محمد إيهاب ومديحة موافى من مشروع الوايز؛ الطلاب فى تطلعاتهم لهذا القسم؟ ولماذا تقدم له؟؛ كما تطرقوا لبعض المعلومات العامة عن الموانئ وما يجرى بها .

وتابع اللواء محمد الحلوانى، رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، الدكتور نبوى باهى، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، والمهندس حسن طاهر، مدير عام التعليم الفنى، سير المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين .

يذكر أنه قد وقعت وزارة التربية والتعليم بروتوكولا مع مشروع الوايز لإنشاء أول قسم بالنظام اللوجيستى فى المدرسة البحرية ببورفؤاد، وتم تدريب الموجهين والمعلمين الذين تم اختيارهم على أيدى أفضل خبراء أجانب للوجيستيات بالعالم .

وتم وضع ضوابط وقيود للقبول بهذه المدرسة التى ستبدأ بفصل واحد مكون من 30 طالبا؛ حيث كان الحد الأدنى للمتقدم 200 درجة فى الشهادة الإعدادية ويجيد اللغة الإنجليزية .