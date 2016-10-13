حرباء من النوع الجبلى تثير الذعر داخل مدرسة تجارية بسوهاج

تسبب ظهور حرباء من النوع الجبلى داخل مدرسة التجارة بطما شمال محافظة سوهاج فى حالة من الذعر بين الطلبة، حيث تم التحفظ عليها بمعرفة الخدمة الأمنية المكلفة بتأمين المدرسة داخل كيس بلاستيك.

وكان العميد جلال أبوسحلى مأمور مركز شرطة طما قد تلقى إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة لتأمين المدراس بحدوث حالة من الهياج داخل المدرسة ثانوية تجارية بطما عقب ظهور سحلية بفناء المدرسة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صلاح ،رئيس مباحث طما العثور على حرباء داخل فناء المدرسة الثانوية التجارية بطما، الأكر الذى تسبب فى حالة من الارتباك داخل المدرسة، وتم التحفظ عليها داخل كيس بلاستيك وتسليمها لديوان المركز.