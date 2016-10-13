أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

الأمريكي بوب ديلان أول موسيقي يفوز بجائزة نوبل للآداب

Google+ Print

36031660_303.jpgأعلنت لجنة جوائز نوبل فوز المغني الأمريكي بوب ديلان بنوبل للآداب لعام 2016، ليكون أول موسيقي يفوز بها منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة عام، موضحة أنه استحق الجائزة "للتعبيرات الشعرية الجديدة في الأغنية الأمريكية التقليدية".أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، فوز المغني الأمريكي الشهير بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب لعام 2016. وأوضحت سارا دانيوس السكرتير الدائم للأكاديمية بعد الإعلان أنه استحق الجائزة "لأنه أوجد تعبيرات شعرية جديدة في الأغنية الأمريكية التقليدية".

وتبلغ قيمة الجائزة نحو ثمانية ملايين كرونة (نحو 927 ألف دولار أمريكي). ويمثل فرع الآداب آخر الفروع المعلنة للجائزة العالمية هذا العام والتي تحمل اسم ألفريد نوبل مخترع الديناميت وتقدم منذ عام 1901 لأصحاب الإنجازات في فروع العلوم والآداب والسلام.

والأمريكي بوب ديلان (75 عاما) هو أول موسيقي ينال جائزة نوبل منذ انطلاق الجوائز في عام 1901. وأوضحت الأمينة العامة الاكاديمية السويدية لجوائز نوبل، سارا دانيوس للتلفزيون السويدي العام "اف في تي"، "بوب ديلان يكتب شعرا للأذن" مؤكدة أن أعضاء الأكاديمية عبروا عن "تماسك كبير" في أطار هذا الخيار.
> ووصفت الأكاديمية بوب ديلان بأنه "أيقونة" وهو لا يزال نشطاً حتى الآن. وقد أصدر في أيار/ مايو ألبومه السابع والثلاثين المسجل في الاستوديو بعنوان "فالين انجيلز" حيث يؤدي أغنيات أميركية كلاسيكية اشتهرت بصوت فرانك سيناترا.

و.ب/ ص.ش (د ب أ، ا ف ب)
>G57ff921d1febe.png
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا