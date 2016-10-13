الأمريكي بوب ديلان أول موسيقي يفوز بجائزة نوبل للآداب

أعلنت لجنة جوائز نوبل فوز المغني الأمريكي بوب ديلان بنوبل للآداب لعام 2016، ليكون أول موسيقي يفوز بها منذ انطلاقها قبل أكثر من مئة عام، موضحة أنه استحق الجائزة "للتعبيرات الشعرية الجديدة في الأغنية الأمريكية التقليدية".أعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، فوز المغني الأمريكي الشهير بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب لعام 2016. وأوضحت سارا دانيوس السكرتير الدائم للأكاديمية بعد الإعلان أنه استحق الجائزة "لأنه أوجد تعبيرات شعرية جديدة في الأغنية الأمريكية التقليدية".

وتبلغ قيمة الجائزة نحو ثمانية ملايين كرونة (نحو 927 ألف دولار أمريكي). ويمثل فرع الآداب آخر الفروع المعلنة للجائزة العالمية هذا العام والتي تحمل اسم ألفريد نوبل مخترع الديناميت وتقدم منذ عام 1901 لأصحاب الإنجازات في فروع العلوم والآداب والسلام.

والأمريكي بوب ديلان (75 عاما) هو أول موسيقي ينال جائزة نوبل منذ انطلاق الجوائز في عام 1901. وأوضحت الأمينة العامة الاكاديمية السويدية لجوائز نوبل، سارا دانيوس للتلفزيون السويدي العام "اف في تي"، "بوب ديلان يكتب شعرا للأذن" مؤكدة أن أعضاء الأكاديمية عبروا عن "تماسك كبير" في أطار هذا الخيار.

> ووصفت الأكاديمية بوب ديلان بأنه "أيقونة" وهو لا يزال نشطاً حتى الآن. وقد أصدر في أيار/ مايو ألبومه السابع والثلاثين المسجل في الاستوديو بعنوان "فالين انجيلز" حيث يؤدي أغنيات أميركية كلاسيكية اشتهرت بصوت فرانك سيناترا.

و.ب/ ص.ش (د ب أ، ا ف ب)

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