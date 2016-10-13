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السيسي: ليس لدينا أى صلة بما يحدث فى إثيوبيا ولا نتأمر على أحد

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السيسي: ليس لدينا أى صلة بما يحدث فى إثيوبيا ولا نتأمر على أحد السيسي: ليس لدينا أى صلة بما يحدث فى إثيوبيا ولا نتأمر على أحد

الرئيس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب الإثيوبى وإلى النظام الحاكم هناك، قائلًا إن “ لا تتأمر على أحد، ولا تقوم بدعم أى فصيل أو تيار من أجل إحداث أى نوع من القلاقل داخل القطر الإثيوبى”.

وشدد الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الثالثة والعشرون، التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تحت عنوان “أكتوبر الإرادة والتحدى”، أنه جينما تولى منصب رئيس الدولة اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبى على أهمية التعاون المشترك بين الدولتين وفتح صفحة جديدة.

كما أكد السيسي على احترام رغبة إثيوبيا فى التنمية مع حفظ الحقوق التاريخية لمصر فى مياة النيل.

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