«سالم» يتقدم بطلب إحاطة لوزير الكهرباء بسبب سوء الخدمات في طهطا

تقدم الإعلامى مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار​عن دائرة طهطا بسوهاج وو​كيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجددة يتهم فيه شركة “كهرباء مصر العليا” بالإهمال الجسيم فى تنفيذ الاحتياجات الخاصة بالمواطنين لقرى ونجوع ومدينة طهطا.

واتهم سالم، في طلبه، الشركة بعدم العمل على حل مشكلات الكهرباء بها، فضلا عن عدم استجابتها لكثير من شكاوى وطلبات المواطنين المتعلقه بتغير الأكشاك الكهربائية​​ الغير صالحة والأسلاك المتهالكة والعشوائية وغير معزولة.

وأوضح سالم، أنه ​رغم إقرار الشركة بصحة شكاوى المواطنين منذ أكثر من 6 أشهر إلا​ أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن، وعدم مراعاة الشركه للأضرار والمشاكل الكبيرة المترتبة على ذلك .​

كما اتهم سالم فى طلب الإحاطة المقدم منه ​لوزير الكهرباء، الشركة بأنها تعمل بشكل عشوائى، وغير منظم ويشوب أداءها ​العديد من علامات الاستفهام، وعدم وضع معايير وآ​ليات واضحة لتنفيذ خطط عمل الشركة، وعدم التزامها بوعودها تجاه حل مشاكل المواطنين .