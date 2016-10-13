تأجيل دعوى صحفي يتهم «القاهرة والناس» بسرقة فكرة برنامجه

أجلت الدائرة السادسة – اقتصادي – بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة وليد البكباشي، اليوم الخميس، دعوى شارل فؤاد، صحفي، ضد طارق نور، رئيس مجلس إدارة قناة “القاهرة والناس” لـ19 أكتوبر.

وجاء قرار التأجيل، للإعلان بشواهد التزوير، حسبما أفاد مراسلنا.

بدأت الواقعة حين تقدم شارل فؤاد، صحفي، بدعوى تفيد بأنه توصل إلى فكرة لتسويق جريدة “المصرى اليوم”، التي يمثلها رئيس مجلس ومدير مؤسسة “المصرى اليوم” عن طريق التسويق الإعلامي عن طريق برنامج هادف، وتقوم فكرة البرنامج على تحويل المحتوى الورقي – الإلكتروني – الذي يصلح تلفزيونيًا إلى برنامج ” نشرة أخبار المصري اليوم”.

وأضاف أنه ابتكر فكرة البرنامج في صورة “اسكريبت”، وناقش القضايا التي تُهم المجتمع سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ترفيهية، وذلك بتحويل محتوى الجريدة إلى برنامج يومي، واستضافة عدد من الخبراء المتخصصين.

وأشار إلى أنه بعد أن ابتكر فكرة البرنامج، قام المدعى عليه بتكليفه أن يكون مقدم البرنامج باعتباره مبتكر الفكرة، ورئيس تحرير البرنامج، وفي وقت التنفيذ فوجئ باستبعاده وإسناد البرنامج إلى آخرين من حيث الإعداد والتقديم.