البورصة تربح 11 مليار جنيه ومؤشرها يرتفع 3.9% بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، على استقرار جميع مؤشراتها في المنطقة الخضراء بدعم من مشريات المؤسسات المحلية والأجانب، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي تلقي وديعة سعودية بقيمة ملياري جنيه.

وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 11 مليار جنيه و100 مليون جنيه مسجلا 420.5 مليار جنيه مقابل 409.4 مليار جنيه بختام تعاملات أمس.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة “إيجي إكس 30″ بنسبة 9ر3% مسجلا مستوى 8505 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي إكس 70″ بنسبة 82ر0% عند مستوى 345 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 6ر1% عند مستوى 803 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 50 متساوى الأوزان بنسبة 42ر2% عند 1336 نقطة.