التفاصيل الكاملة لمشاركة الرئيس السيسي في وقائع الندوة التثقيفية «أكتوبر الإرادة والتحدى»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات وقائع الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان “اكتوبر الارادة والتحدي”والتى قدمت نماذج لبعض الملاحم والبطولات التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر اكتوبر المجيد ، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 43 لانتصارات اكتوبر المجيدة .

حضر الندوة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاسبق والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه الاسبق والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق اول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من كبار رجال الدولة والكتاب والمفكربن ورموز الصحافة والاعلام والرياضة والفن وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية . وطلبه الجامعات

بدأت وقائع الندوة بتلاوة ايات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ايمن عقل ، والقي للواء اح متقاعد زغلول فتحي قائد احد كتائب الصاعقة المصرية خلال حرب اكتوبر المجيدة محاضرة تحدث خلالها عن معركة لسان بور توفيق وأهميتها الاستراتيجية كأحد من أكثر الحصون قوة ومناعة على الجبهة لد معركة استمرت سبعخ ايام ، وانتهت باستسلام ضباط وجنود العدو امام عظمة وبسالة المقاتل المصري والتي جسدتها صورتة الخالدة اثناء تنكيس العلم الاسرائيلي ورفع العلم المصري ، وتلقي التحية العسكرية من ضباط الموقع .

وتحدث اللواء بحري اح محفوظ طه مرزوق مساعد قائد القوات البحريه الاسبق عن ملاحم البحرية المصرية اثناء معارك الاستنزاف ، من بينها القصف البحري لمنطقتي رمانة وبالوظة ليلة 8 -9 نوفمبر 1969 ، والتي شملت تجمعات إدارية في منطقة رمانة، وموقع صواريخ هوك في بالوظة على المحور الساحلى

، بواسطة المدمرتين المصريتين الناصر ودمياط، وبالتعاون مع لنشات الطوربيد والصواريخ ، وغيره من الملاحم البطولية التى ساهمت بشكل كبير في اعادة الثقة والامل في نفوس المصريين .

كما تناول اللواء طيار اح نصر موسي احد ابطال القوات الجوية خلال معركة المنصورة الخالدة التي جرت فوق سماء الدلتا بين المقاتلات المصرية والاسرائيلية يوم 14 اكتوبر 1973 ، والتي اتخذت بعدها عيدا لقواتنا الجوية ورمزا من رموز الكبرياء الوطني ، تحدث خلالها عن المعركة الجوية الاكثر شراسة في التاريخ الحديث والتى استمرت لمدة 53 دقيقه ” .

كما تحدث اللواء اح محمد نادر عبدالوهاب مساعد وزير الدفاع الاسبق تحدث خلالها عن الدور البطولي لقوات الدفاع الجوي المصرية خلال معارك الاستنزاف وملحمة العبور العظيم ، ودور حائط الصواريخ في مد مظلة الوقاية بالصواريخ لحماية القوات المصرية إلى أقصى مسافة ممكنة شرق القناة ، والتصدي للطيران المعادي وتكبيده خسائر فادحة .

كما شملت الندوة اذاعة مادة فيلمية عن معركة المزرعة الصينية بقيادة المقدم حسين طنطاوى قائد الكتيبه 16 مشاه خلال حرب اكتوبر والتي تعد واحدة من اشرس المعارك التي دارت خلال حرب أكتوبر واستمرت علي مدار 3 ايام متواصلة من 15 – 18 أكتوبر ، حيث تكبد الجيش الإسرائيلى خلالها خسائر فادحة فى الافراد والمعدات خلال محاولته التقدم نحو الغرب .

كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا من انتاج ادارة الشئون المعنوية بعنوان للشعب جيش يحميه استعرض الطور الذي شهدته نظم التسليح والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة بعد مرور 43 عاما من نصر اكتوبر ، متضمنا احدث المنظومات القتالية والدفاعية التي زودت بها التشكيلات والوحدات والافرع الرئيسية للقوات المسلحة في كافة التخصصات بما يدعم قدرتها علي تنفيذ المهام المكلفة بها لتأمين حدود مصر وسواحلها ومجالها الجوي ، وحماية ركائز الامن القومي المصري علي كافة الاتجاهات .

وشهدت الندوة تقديم لمسة وفاء لشهداء مصر الذين قدموا ارواحهم ودمائهم فداء لعزة مصر وكرامتها حيث القت والدة احد ابطال القوات المسلحة من الشهداء بسيناء كلمات صادقة مست اوتار القلوب اكدت فيها ان الشهادة هي رمز العطاء من اجل الوطن ، كما تحدث الشيخ المجاهد حسن خلف احد شيوخ وعواقل سيناء واحد ابطال حرب الاستنزاف عن الدور البطولي لابناء سيناء في دعم ومساندة القوات المسلحة في الدفاع عن ارض سيناء علي مدار التاريخ .

والقي الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح منتصر محاضرة تحدث خلالها عن دور الاعلام في مساندة الدولة واعدادها للحرب ، واهمية تنمية روح اكتوبر لدي المواطنين لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه امن الوطن واستقراره وانطلاقته نحو المستقبل .

كما تحدث الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي عن خصوصية العلاقة بين الشعب وقواته المسلحة وكيف كان الجيش المصري علي مدار التاريخ داعما لارادة الشعب ، ودوره في بناء الدولة المصرية وقاطرة التقدم والتطور للانسان المصري جيلا بعد جيل ، واصطفاف الشعب المصري خلف قواته المسلحة وتضحياته في توفير متطلبات الجيش من اجل معركة الكرامة والمصير ، ما يقوم به الجيش المصري من حاليا جهود لدعم مقومات التنمية الحضارية علي ارض مصر ومشاركته في الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات .

كما شهدت الندوة فقرة فنية بمشاركة كورال الاطفال الذي اشدي بأغنية “اكتبوا تواريخ المجد ” والتي انتجتها ادارة الشئون المعنوية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، واغنية يا حبيبتي يا مصر ، وقدم الشاعر الشاب عبدالله حسن مجموعة من الابيات الشعرية متغزلا في حب مصر في صورة رسالة من مقاتل مصري لحظة العبور عنوان صباح النصر .

وشهدت الندوة بمراسم تقليد وسام الجمهورية لعلم القوات المسلحة ، حيث قام الرئيس السيسي بتقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية ، تقديرا لجهود رجالها للدفاع عن الوطن وحمايه حدوده علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومساهماتهم الفعالة في جهود التنمية الشاملة للدولة .

كما صدق عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة علي منح اسم اللواء طيار علي مصطفي بغدادي رتبة الفريق فخري تقديرا للدور الذي قام به في الاعداد والتخطيط للعمليات خلال حرب الاستنزاف اثناء تولية قيادة القوات الجوية في الفترة من 1969 الي عام 1972 .