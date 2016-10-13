ميناء دمياط يجرى بيان عملى لمواجهة الأزمات بمشاركة الشرطة والقوات المسلحة

قامت هيئة ميناء دمياط بتنفيذ بيان عملى بعنوان " تعرض ميناء دمياط - باعتباره هدفا حيويا - لحريق مواد سائلة ملتهبة خارج عن السيطرة بجوار رصيف رقم 12 بميناء دمياط مع اكتشاف عبوة ناسفة بجوار تنكات الزيت تم تثبيتها بواسطة عناصر إرهابية نتج عنه تدمير جزء من الرصيف وتوقف العمل به وتدمير ثلاثة خطوط مواسير. نتج عنه خسائر بشرية فى الأرواح تقدر بـ 5 عمال و25 إصابة .

وقال اللواء بحرى ايمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط فى تصريحات صحفية، إن البيان العملى يهدف إلى تأكيد قدرات كافة المشتركين على مجابهة الظروف الطارئة والأزمات وأهمية التعاون و التنسيق فيما بينهم.

وشارك فى المناورة إلى جانب هيئة الميناء كل من "إدارة الحماية المدنية – إدارة شرطة المسطحات المائية – إدارة قوات الأمن – إدارة الإسعاف – مديرية الصحة إدارة المرور – إدارة الأمن المركزى "الاحتياطى القريب" – الاحتياطى الحاسم الفرقة 18 من القوات المسلحة" .

وشهد البيان الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط ومساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبى ورئيس فرع إدارة الأزمات بالجيش الثانى الميدانى ومندوبين عن هيئة عمليات القوات المسلحة .

وأثنى محافظ دمياط ورئيس أركان الدفاع الشعبى والحضور على نجاح البيان الذى اتسم بالواقعية والدقة فى الأداء، وهذا كان نتاج جهد كبير وتدريب جاد استمر لمدة شهر كامل وتوجهوا بالشكر والتقدير لجميع المشاركين ، وتم إهداء درع قيادة قوات الدفاع الشعبى للميناء .