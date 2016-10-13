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وكيل تعليم شمال سيناء يزور أسرة الطالب ضحية الاهمال بمدرسة العريش

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وكيل تعليم شمال سيناء يزور أسرة الطالب ضحية الاهمال بمدرسة العريش وكيل تعليم شمال سيناء يزور أسرة الطالب ضحية الاهمال بمدرسة العريش

>شمال سيناء محمد حسين

زار الدكتور ابراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أسرة طالب المدرسة الصناعية بالعريش الذى توفى اليوم صعقا بالكهرباء، فى تدريب عملى، واتهم ذووه المدرسة بالمسؤلية وأنه توفى على أثر إصابته بصعقة كهربائية داخل ورشة المدرسة أثناء تمرين عملى.

وقدم إبراهيم التداوى، العزاء لذوى الطالب ورافقه وفد من قيادات التعليم،فى مستشفى العريش التى ينتظرون فيها انتهاء اجراءات استخراج تصاريح دفن الجثة.
> ونقل التداوى لذوى الطالب تعازى المحافظ وأكد اهتمامه الشديد بالواقعة وسرعة انتهاء التحقيقات لظهور حقيقة وفاته واطلاع الرأى العام عليها وعدم التسرع فى إلقاء التهم.

 


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