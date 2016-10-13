حركة تبادلية بين ادارة شمال والتعليم العام ببور سعيد

أعلن الدكتور نبوي باهي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الخميس، عن اجراء حركة تبادلية داخل مديرية التربية والتعليم بين مدير إدارة شمال التعليمية ومديرة التعليم العام؛ في اطار ضبط العمل والأداء بالادارات المختلفة .

كان قد أصدر اللواء عادل الغضبان، قراراً بتعيين محمد عبد الرحمن، مدير ادارة شمال التعليمية الحالي، مديراً للتعليم العام؛ على أن تتولى حنان ناصف، مدير التعليم العام الحالي، مديرةً لادارة شمال التعليمية .

يذكر أنه كان قد أصدر اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيدالسابق؛ قرارًا يحمل رقم (1050) لسنة 2015 بتكليف حنان الحسيني ناصف مدير التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وكانت "ناصف"على درجة كبير أخصائيين بالمجموعة النوعية المتخصصة للتعليم بالمديرية .