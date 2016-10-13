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لأول مرة.. بدء تسيير رحلات طيران أوكرانية أسبوعية لمطار مرسى علم

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لأول مرة.. بدء تسيير رحلات طيران أوكرانية أسبوعية لمطار مرسى علم لأول مرة.. بدء تسيير رحلات طيران أوكرانية أسبوعية لمطار مرسى علم

>البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت إحدى شركات السياحة بالبحر الأحمر، أنه تم التعاقد والإتفاق مع شركة سياحة أوكرانية على تسيير رحلة طيران أسبوعية لنقل سياح أوكرانيين لمرسى علم، بدءاً من السبت المقبل لأول مرة .

وقال خالد مرزوق مدير عام الشركة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه لأول مرة سيتم نقل سياح أوكرانيين إلى مرسي علم، حيث كانت الوجهة الأساسية لهم مدينة الغردقة، مؤكداً أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات تعاقد مع شركة أوكرانية لنقل سياح تلك الرحلة السبت المقبل لمطار مرسي علم الدولى فى تمام الواحدة ظهراً.

وأضاف مرزوق، أن يوم السبت من كل اسبوع سيشهد وصول طائرة تقل على متنها أكثر من 180 سائح أوكرانى، حتى نهاية العام الحالى حيث تم الاتفاق علي زيادة أعداد الرحلات خلال أعياد الكريسماس.

وأوضح مرزوق، أنه سوف يتم استقبال السياح الأوكرانيين فور وصولهم لمطار مرسي علم الدولى ببرنامج يشتمل على فقرات فنية شعبية من بينها التنورة كما سيتم استقبالهم بالورود والهدايا .


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